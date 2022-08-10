Более 30 дизайнеров представят свои работы на маркете в Gazgolder

Фото: Татьяна Сусанина

14 августа в московском клубе Gazgolder пройдет первое совместное мероприятие LUV Market x Corpus One, объединившее идеи клубного маркета и зажигательной вечеринки.

Весь день, с 15:00 до 03:00, более 30 молодых дизайнеров одежды, создателей украшений и аксессуаров будут представлять себя и свои оригинальные работы. Все это под музыкальное сопровождение звезд московской электронной сцены: Agata&Vlad Che, Mikhail Kobzar, Mark S (Aplique), Sarabi, Cancelled и других артистов. С 15:00 до 20:00 вход свободный, далее – по билетам (1 000 рублей).

По словам организаторов, гости маркета увидят то, что больше нигде не найти. Центром притяжения обещает стать апсайклинг-зона, где каждый желающий сможет обновить вещь, которую принесет с собой. С легкой руки мастера старое платье превратится в блузку в стиле ретро, две пары потрепанных брюк перешьются в одну с необычным дизайном, а старые джинсы станут юбкой-мини. Помогать обновлять гардероб будет креативная команда дизайнеров House of Blue Bear (Михаил Санин и Алеся Журило) и арт-группировка "Фантазеры" (Никита Лыткин, МаринаАрт Меркулова и Светлана Богачева).



Кроме того, гостей ждет зажигательная вечеринка, где можно будет покрасоваться в обновках, а также выпить экзотический чай со сладкими и полезными угощениями.



"Как показал предыдущий LUV Market, подход к организации маркетов, подсмотренный нами в Европе, востребован и в Москве. Мы делаем не просто выставки-ярмарки, а формируем комьюнити интересных, творческих, ярких и позитивных людей, ломаем четвертую стену между творцом и потенциальным клиентом. Ведь всегда приятнее найти для себя уникальную вещь, настоящий предмет искусства, который создан руками близких по духу и стилю людей. В этот раз мы хотим сделать все еще громче, поэтому предложили сделать это вместе с организаторами самых шумных вечеринок – командой Corpus One", – рассказала организатор и идейный вдохновитель, создатель бренда LUV Concept Виктория Видная.

Event-продюсер Corpus One Алексей Комаров добавил, что 14 августа планируется собрать "коктейль из атмосферы, звука и лучших людей города".



