Московское УФАС выпустило первый социальный мультфильм

Московское УФАС выпускает серию социальных мультипликационных роликов об основных сферах деятельности антимонопольного органа, информирует пресс-служба ведомства.

Первая серия "Равенство возможностей хозяйствующих субъектов при участии в торгах" рассказывает о важности честной конкуренции при проведении торгов.

Как уточняется, основная задача мультфильмов - показать гражданам, в каких случаях необходимо обратиться в ФАС России или ее территориальный орган. Посмотреть ФАСмультфильм можно на официальном сайте ведомства.