Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля 2013, 17:18

Экономика

Московское УФАС выпустило первый социальный мультфильм

Московское УФАС выпускает серию социальных мультипликационных роликов об основных сферах деятельности антимонопольного органа, информирует пресс-служба ведомства.

Первая серия "Равенство возможностей хозяйствующих субъектов при участии в торгах" рассказывает о важности честной конкуренции при проведении торгов.

Как уточняется, основная задача мультфильмов - показать гражданам, в каких случаях необходимо обратиться в ФАС России или ее территориальный орган. Посмотреть ФАСмультфильм можно на официальном сайте ведомства.

Сайты по теме


бизнес ФАС мультфильмы предприниматели ролики

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика