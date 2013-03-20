Москва примет Всемирный конгресс предпринимателей в 2014 году

На Всемирном конгрессе предпринимателей в Рио-де-Жанейро Москва была назначена принимающей стороной для проведения следующего конгресса, который состоится 17-20 марта 2014 года.

"Мы ожидаем приезда ведущих бизнесменов из 150 стран мира. Москва, на мой взгляд, является наилучшим выбором для перспективных инвестиционных проектов и внедрения инновационных решений", – считает руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы Алексей Комиссаров.

Всемирный конгресс предпринимателей – ежегодный международный форум, объединяющий предпринимателей, политических деятелей и лидеров корпораций.