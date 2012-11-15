Изымать земли в Новой Москве будут по упрощенной схеме

Процедура изъятия земель на новой территории Москвы будет упрощенной. Это касается объектов федерального и регионального значения.

Как пояснил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, земельные участки могут понадобиться для строительства транспортных магистралей, инженерных объектов, линий электропередач и газопровода.

При этом собственникам земли будет предложена компенсация, а сам перечень изымаемых участков должен быть согласован с правительством России.

Напомним, согласно новому законопроекту "Об особенностях регулирования земельных правоотношений на присоединенной к Москве территории…", процесс изъятия земель Новой Москвы под государственные нужды сократится до одного года.