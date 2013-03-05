В МОЭСК разработали ПО для электромобильных зарядных станций

Роспатент зарегистрировал "Программный комплекс по технологическому управлению зарядными станциями", разработанный ОАО "МОЭСК".

Разработка, созданная совместно компанией "Револьта", предназначена для интеграции зарядных станций различных производителей в единую сеть и способна обеспечить выполнение многочисленных функций, связанных с управлением сетью зарядных станций для электротранспорта.

Программный продукт является частью масштабного инновационного направления компании по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, сообщает пресс-служба МОЭСК. Проект направлен на обеспечение эффективной эксплуатации электрических сетей при массовом внедрении электротранспорта.

Первые зарядные станции для электротранспорта были открыты в Москве в августе 2012 года.