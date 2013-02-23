Биатлонист Дмитрий Ярошенко объявил о завершении карьеры

Двукратный чемпион мира по биатлону в составе сборной России Дмитрий Ярошенко объявил о завершении спортивной карьеры. Спортсмен признал, что попасть в сборную перед Олимпийскими играми будет нереально.

"Сейчас у меня сложилась идеальная ситуация для завершения спортивной карьеры, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте спортсмена. - Нужно быть реалистом, можно бесконечно заниматься самообманом и строить иллюзии. Я сделал все, что мог для того, чтобы пробиться. Попасть в сборную перед Олимпийскими играми будет нереально".

Ярошенко поблагодарил своих поклонников и отметил, что уходит из спорта для того, чтобы заняться "новой и интересной деятельностью".

Последним соревнованием в карьере биатлониста станут соревнования на приз памяти Фатьянова, которые пройдут на Камчатке.

Напомним, что Ярошенко провел в составе сборной России 69 личных гонок и один раз стал победителем. В 2009 году спортсмен был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.