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Москва 24

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Безопасность

11:50

В ГД оценили идею премировать правоохранителей за работу в пандемию

безопасность

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Идею премировать сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших санитарную безопасность во время пандемии, оценил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает RT.

"Я думаю, что в данной идее есть определенное здравое зерно", – сказал он.

По мнению Нилова, данный вопрос необходимо рассматривать более узко.

"Я бы данный вопрос делегировал для решения соответствующим должностным лицам, которые в состоянии оценить и принять решение о поощрении тех, кто этого заслуживает", – пояснил глава комитета Госдумы.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев написал в обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, что сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в обеспечении санитарной безопасности во время пандемии, следует премировать.

Общественный деятель обратил внимание на то, что все это время правоохранители наряду с врачами вносили значительный вклад в борьбу с распространением COVID-19.

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