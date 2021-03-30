Правоохранителей предложили премировать за обеспечение санитарной безопасности в пандемию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в обеспечении санитарной безопасности во время пандемии, следует премировать, написал член Общественной палаты Султан Хамзаев в обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Копия письма имеется в распоряжении RT.

Хамзаев напомнил об особых требованиях к санитарной безопасности, которые действуют в российских регионах последний год из-за пандемии.

Общественный деятель обратил внимание на то, что все это время правоохранители наряду с врачами вносили значительный вклад в борьбу с распространением COVID-19.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности единовременного премирования сотрудников правоохранительных органов, которые были заняты обеспечением соблюдения требований санитарной безопасности в общественных местах, в размере двух должностных окладов", – отмечается в тексте.

Ранее Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. По словам премьер-министра, в стране удалось избежать взрывного роста числа зараженных, а также снизить нагрузку на поликлиники.