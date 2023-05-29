04:16Безопасность
Главный военно-морской парад пройдет в День ВМФ в Санкт-Петербурге – СМИ
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный военно-морской парад пройдет в День Военно-морского флота РФ (ВМФ), 30 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Тем не менее официального подтверждения этой информации пока нет.
День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году он пройдет 30 июля.
В главном военно-морском параде, который проводится в акватории Невы, участвуют корабли и подлодки всех четырех флотов, а также Каспийской флотилии.
Ранее сообщалось, что многоцелевой фрегат Северного флота РФ "Адмирал Горшков" возглавил соединение ВМФ России в Средиземном море.
До этого главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов представил нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева. Его назначили на новую должность указом президента РФ.
Морпехи ТОФ отработали высадку на побережье и провели боевые стрельбы
Читайте также