Главный военно-морской парад пройдет в День ВМФ в Санкт-Петербурге – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный военно-морской парад пройдет в День Военно-морского флота РФ (ВМФ), 30 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Тем не менее официального подтверждения этой информации пока нет.

День ВМФ России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году он пройдет 30 июля.

В главном военно-морском параде, который проводится в акватории Невы, участвуют корабли и подлодки всех четырех флотов, а также Каспийской флотилии.

Ранее сообщалось, что многоцелевой фрегат Северного флота РФ "Адмирал Горшков" возглавил соединение ВМФ России в Средиземном море.

До этого главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов представил нового командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева. Его назначили на новую должность указом президента РФ.