Вашингтон передал Москве список вопросов по ДРСМД − Лавров

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Американские власти передали России опросник по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) всего за несколько дней до объявления о планах по выходу из соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на телеканале "Россия 1".

По словам Лаврова, "американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения". Произошло это, уточнил министр, примерно неделю назад, то есть всего за несколько дней до того, как США объявили о намерении выйти из ДРСМД. "Наконец, нам его дали − в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора". − подчеркнул Лавров.

Он отметил, что опросник уже направили в Минобороны и другие ведомства, чтобы там тщательно изучили претензии американской стороны и подготовили ответы. При этом глава российского МИД не исключил, что, передав "предельно подробный вопросник, на который можно уже каким-то образом реагировать, через несколько дней было объявлено, что вопросник вопросником, а они выходят". По мнению Лаврова, такое поведение США "не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости".

Министр также призвал Соединенные Штаты подтвердить данными со спутников свои обвинения в нарушении Россией ДРСМД. "Если они уверены, что мы нарушили дальность, значит, засекли со спутников", − подчеркнул Лавров. "Пусть покажут, чтобы мы поняли, о чем они ведут речь", − добавил он.

Ранее Лавров высказал предположение, что США могут выйти из Договора о РСМД примерно через месяц − полтора.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД в ответ на действия Москвы, которая, по мнению американского лидера, нарушает договор. Глава Белого дома также пообещал наращивать ядерный потенциал Штатов.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году. Он запрещает его участникам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты, дальность действия которых составляет от 500 до 5,5 тысячи километров.