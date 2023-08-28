14:47События
Москва 24: представители МЧС расскажут о детской безопасности в преддверии учебного года
Фото: Москва 24/Александр Авилов
29 августа в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "Детская безопасность в преддверии нового учебного года".
Речь пойдет о профилактике пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и безопасности детей на дорогах города. Перед журналистами выступят:
- заместитель начальника главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по городу Москве, полковник внутренней службы Александр Бобров;
- заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве, полковник полиции Евгений Логиновский;
- уполномоченный по правам ребенка по городу Москве Ольга Ярославская.
Смотрите прямую трансляцию 29 августа в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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