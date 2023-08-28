Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:47

События

Москва 24: представители МЧС расскажут о детской безопасности в преддверии учебного года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

29 августа в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему "Детская безопасность в преддверии нового учебного года".

Речь пойдет о профилактике пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и безопасности детей на дорогах города. Перед журналистами выступят:

  • заместитель начальника главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по городу Москве, полковник внутренней службы Александр Бобров;
  • заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве, полковник полиции Евгений Логиновский;
  • уполномоченный по правам ребенка по городу Москве Ольга Ярославская.

Смотрите прямую трансляцию 29 августа в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

безопасностьдетипресс-конференция
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика