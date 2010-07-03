Росгвардия призвала отличать воинов от монстров с палками

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Росгвардейцев не следует считать "некими монстрами с резиновой палкой", заявил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов. Он подчеркнул, что ведомство стремится к открытости, чтобы люди видели в нем защиту от "преступных посягательств".

По словам Меликова, бойцы Росгвардии – те, кто "при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона, не допустить перерастания акций в какие-то волнения". Чтобы россияне лучше понимали задачи ведомства и его роль в повседневной жизни, Росгвардия проводит мероприятия на открытых площадках, отметил замдиректора.

Он также напомнил, что 27 марта в стране отмечают День Росгвардии. "Мы последние годы работаем на то, чтобы служба в войсках национальной гвардии стала открытой и доступной дня наших граждан", – цитирует Меликова "Интерфакс".

Росгвардия была создана по указу Владимира Путина 5 апреля 2016 года.