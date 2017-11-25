Ростуризм предупредил отдыхающих об опасном заболевании в США

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Ростуризм призвал туроператоров информировать россиян о риске заболеть бруцеллезом в США. Предупреждение ведомство опубликовало на своем сайте.

Отдыхающим рекомендуют избегать употребления молочных продуктов Udder Milk, где ранее были обнаружены возбудители опасного заболевания. Опасность заражения существует в четырех штатах на северо-восточном побережье: Коннектикуте, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Род-Айленде.

Отмечается, что штамм возбудителя бруцеллеза Brucella abortus RB51 особенно опасен для беременных женщин и устойчив к антибиотикам, которые обычно назначаются для лечения бруцеллеза.

Бруцеллез – острое инфекционно-аллергическое заболевание. Оно передается от животных к человеку при контакте или употреблении инфицированных продуктов. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем организма.