Клинцевич заявил о готовности России к созданию военной базы в Судане

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Россия готова к созданию военной базы в Судане при получении официального предложения. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Подобные предложения в будущем могут поступать и от других стран, добавил сенатор. Он подчеркнул, что решение о создании базы на Красном море примет Владимир Путин.

"Военное присутствие нашей страны на постоянной основе в этом регионе, на мой взгляд, будет играть исключительно стабилизирующую роль", – цитирует Клинцевича РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Судана Омар аль-Башир обсудил создание военной базы на Красном море с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу во время встречи 23 ноября в Сочи.