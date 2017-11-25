Клинцевич заявил о готовности России к созданию военной базы в Судане

25 ноября, 17:13
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россия готова к созданию военной базы в Судане при получении официального предложения. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Подобные предложения в будущем могут поступать и от других стран, добавил сенатор. Он подчеркнул, что решение о создании базы на Красном море примет Владимир Путин.
"Военное присутствие нашей страны на постоянной основе в этом регионе, на мой взгляд, будет играть исключительно стабилизирующую роль", – цитирует Клинцевича РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Судана Омар аль-Башир обсудил создание военной базы на Красном море с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу во время встречи 23 ноября в Сочи.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: