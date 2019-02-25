Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:05

Роспотребнадзор проверит конфеты с червями в Новокузнецке

безопасность еда

11:05

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/nvkz_online

Информацию о червях в конфетах, которые продаются в супермаркетах Новокузнецка, проверит Роспотребнадзор.

В сообществе "Новокузнецк онлайн" в минувшие выходные появилось сообщение о конфетах с червями, которые якобы купил один из подписчиков в магазине на улице Косыгина в Новоильинском районе. "Я все понимаю, может и не их вина, но все-таки там рядом школа. Будьте внимательнее, прежде чем дать ребенку такую конфету", – прокомментировал автор присланные фотографии. Пользователь также опубликовал видео, на котором в разрезанной конфете также видны белые личинки. Снимки разошлись по социальным сетям и местным новостным изданиям.

"Жалоба об этом не поступала ни в областное управление, ни в территориальный отдел Роспотребнадзора в Новокузнецке. Но мы взяли эту информацию в разработку", – рассказал РИА Новости представитель Роспотребнадзора.

Специалистам с трудом удалось определить название конфет. Проверка начнется после согласования с прокуратурой.

По данным СМИ, подобная история происходила в Томске. В начале сентября 2017 года в Роспотребнадзор обратился томич, обнаруживший в купленных шоколадных конфетах "Маска" червяков. Специалисты провели проверку санитарного состояния магазина, но нарушения не были обнаружены.

безопасность еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика