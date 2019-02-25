Роспотребнадзор проверит конфеты с червями в Новокузнецке

Информацию о червях в конфетах, которые продаются в супермаркетах Новокузнецка, проверит Роспотребнадзор.

В сообществе "Новокузнецк онлайн" в минувшие выходные появилось сообщение о конфетах с червями, которые якобы купил один из подписчиков в магазине на улице Косыгина в Новоильинском районе. "Я все понимаю, может и не их вина, но все-таки там рядом школа. Будьте внимательнее, прежде чем дать ребенку такую конфету", – прокомментировал автор присланные фотографии. Пользователь также опубликовал видео, на котором в разрезанной конфете также видны белые личинки. Снимки разошлись по социальным сетям и местным новостным изданиям.

"Жалоба об этом не поступала ни в областное управление, ни в территориальный отдел Роспотребнадзора в Новокузнецке. Но мы взяли эту информацию в разработку", – рассказал РИА Новости представитель Роспотребнадзора.

Специалистам с трудом удалось определить название конфет. Проверка начнется после согласования с прокуратурой.

По данным СМИ, подобная история происходила в Томске. В начале сентября 2017 года в Роспотребнадзор обратился томич, обнаруживший в купленных шоколадных конфетах "Маска" червяков. Специалисты провели проверку санитарного состояния магазина, но нарушения не были обнаружены.