Белоруссия не получала приглашения наблюдать за крупными учениями НАТО – Минобороны РБ

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НАТО не пригласила Белоруссию наблюдать за крупными учениями Альянса, чем нарушила международные обязательства, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко в соцсети X.

"Действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание", – сказал он, отдельно упомянув Польшу, которая в конце февраля также планирует провести учения "Драгун-2024" с превышением "пороговых значений".

На последние военные учения соседней страны Белоруссию также не пригласили, заявил Ревенко, отметив нарушение Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. По его словам, это не имеет ничего общего со стремлением стран сохранить архитектуру безопасности в Европе.

До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит прямой или надвигающейся в скором времени угрозы своим странам-членам со стороны России.

Тот заявил, что у НАТО есть две задачи, одна из которых – поддержать Украину, а вторая – предотвратить полномасштабную войну с РФ. Также Столтенберг подтвердил, что крупные учения Steadfast Defender – 2024 начнутся в конце текущей недели.

В военных мероприятиях будут участвовать 90 тысяч человек. Однако, по словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, учения увеличивают риски военных инцидентов.

По его словам, подобные мероприятия дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Он также отметил, что учения являются одним из элементов гибридной войны, которую развязали западные страны против России.

Учения станут крупнейшими за последние десятилетия, уверен главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

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