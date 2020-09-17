Всероссийский потребительский проект "Тест" проверит популярные марки трески

Фото: depositphotos/ajafoto

Эксперты Роскачества проверят треску пяти популярных российских марок. Результаты исследований зрители увидят в программе Всероссийского потребительского проекта "Тест" 19 сентября на телеканале "Россия" в 9:00 и в 11:15 на телеканале Москва 24.

Треска – постоянный гость на нашем столе. Эта рыба подходит для диетического питания, содержит много необходимых витаминов и микроэлементов, а также проста в приготовлении. Но, помимо полезных веществ, она может содержать червей, ртуть и кишечные бактерии.

Ведущий программы Евгений Рыбов совместно с экспертами Роскачества расскажут, можно ли отравиться треской, бывают ли в ней паразиты, а также как выбрать безопасную и вкусную рыбу.

В лабораторию будет отправлена треска пяти популярных торговых марок: "Бухта изобилия", Polar, "Каждый день", Agama, "Фландерр".

На портале Роскачества зрители могут найти результаты проверок других продуктов, а также проголосовать за то, какой товар нужно проверить в следующих выпусках "Теста".