Эксперт прокомментировал появление эсминца ВМС США в Черном море

13 августа, 11:02
Фото: ТАСС/Scps Galen Draper/Zuma
Согласно Конвенции Монтре, эсминец ВМС США имеет право находится в Черном море некоторое время. Американские власти должны будут обосновать присутствие своего корабля только в том случае, если разрешенный срок будет превышен. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
"Вряд ли они смогут нарастить свое присутствие в Черном море. Все понимают одну простую истину – на полуострове Крым находится достаточное количество средств береговой обороны, которые такое присутствие делают неудобным", – сказал он в беседе с RT.
Тем не менее, Леонков отметил, что постоянная ротация кораблей ВМС США и их присутствие у границ России будет продолжаться.
Эсминец Carney, оснащенный системой ПВО Aegis, вошел в акваторию Черного моря 12 августа. По данным флота, корабль прибыл для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе.
В феврале 2018 года зарубежные СМИ сообщили, что CША наращивают присутствие в Черном море в ответ на активность российских военных в Крыму. Тогда эсминец Carney прошел через пролив Босфор и присоединился к находящемуся там экипажу Ross. Последний раз одновременно два корабля армии США находились в этом районе в июле 2017-го.
Отмечалось, что такими действиями Вашингтон пытается добиться того, чтобы военное присутствие США в Черном море стало новой нормой для Москвы.
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