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12 февраля, 15:44

В Кремле отреагировали на законопроект об устойчивости рунета

безопасность технологии

12 февраля, 15:44

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Фото: портал Москва 24

В Кремле не планируют подключаться к обсуждению законопроекта о защите российского сегмента интернета в случае отключения от всемирной Сети. Однако не исключается, что в ходе дискуссий аппарат президента внесет свои предложения по проекту.

"В настоящий момент идут экспертные дискуссии, они продолжаются. И правительство участвует, и другие эксперты, и наши парламентарии. Поэтому в данный момент я бы не стал что-то говорить от администрации президента", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Во вторник, 12 февраля, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обеспечивающий устойчивую работу российского сегмента интернета. Документ, подготовленный сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и Андреем Луговым, поддержали 334 депутата. Еще 47 парламентариев проголосовали против. По словам парламентариев, законопроект требует существенной корректировки, поправки внесут ко второму чтению.

Власти намерены определить правила маршрутизации трафика – для минимизации передачи за рубеж тех данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите Рунета

безопасность технологии

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