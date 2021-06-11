В СК РФ начал работу информационный центр для взаимодействия с гражданами

15:44
Фото: vk.com/sledcomru
В Следственном комитете РФ начал работу информационный центр для взаимодействия с гражданами. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"Задачей нового подразделения является оперативное взаимодействие с гражданами по электронным каналам связи", – говорится в сообщении.
Сотрудники центра будут оперативно реагировать на сообщения людей, которые обратятся на горячие линии ведомства или оставят комментарии в соцсетях, а также обратятся в приемную председателя СК в социальной сети "ВКонтакте".
Кроме того, в СК уточнили, что многоканальная телефонная линия по номеру 8 (800) 100-12-60 работает в круглосуточном режиме. В ведомстве рассказали, что в зависимости от темы вопроса на звонки отвечают операторы линий "Ребенок в опасности", "Телефон доверия", "Остановим коррупцию", "Давление на бизнес", а также "Справочная информация".
В январе этого года Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета с 10-летием образования ведомства.
Президент России отметил, что сотрудники СК выполняют ответственную и сложную работу, которая много значит для государства и граждан. Среди главных качеств следователей Путин выделил кристальную честность и личную порядочность.
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