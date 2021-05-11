Эксперт рассказал, какие трещины опасны для проживания в доме

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Опасны ли трещины в стенах дома, зависит от того, в каких именно его частях они возникли. Об этом РИА Новости рассказал руководитель проектного отдела агентства перепланировок и согласования недвижимости Gorod Рустам Керимов.
"Очень часто в новостройках можно наблюдать трещины в примыканиях несущих стен и пилонов к ненесущим перегородкам или, например, в ненесущих стенах из блоков или кирпича," – рассказал эксперт. По его словам, такие трещины неопасны и вызваны усадкой дома. Беспокоиться стоит, если они возникли в несущих конструкциях здания: в таких случаях стоит сразу обращаться к застройщику или управляющей компании.
Керимов добавил, что трещины могут оказаться сквозными: они требуют изучения и принятия соответствующих мер, так как их причиной может быть просадка грунта или повреждение фундамента.
Ранее почетный строитель России Михаил Леонов рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке дома. Он советовал проверить, нет ли на наружных стенах трещин. По ним можно определить, какой у дома фундамент: столбчатый или ленточный может уйти из-под дома, из-за чего усадка пойдет неравномерную
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