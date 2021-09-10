Около 5 тыс сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность в День города в Москве

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Около 5 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность во время празднования Дня города в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В период проведения праздничных мероприятий в Москве 11 и 12 сентября по случаю 874-летия столицы личный состав подразделений Центрального округа войск национальной гвардии РФ примет участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии будут нести службу в парках, скверах, на площадках запуска фейерверков и в других местах.

Ранее сообщалось, что в День города, 11 сентября, Владимир Путин встретится в Кремле с Сергеем Собяниным. После встречи глава государства выступит на праздничном мероприятии в парке "Зарядье".

