Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ставрополе

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись с места ликвидации троих бандитов в Ставрополе, сообщает РИА Новости.

На обнародованном видео показано здание, в котором, предположительно, были заблокированы бандиты, а также изъятый пистолет.

Ранее сообщалось, что силовики уничтожили троих бандитов в Ставрополе при попытке прорыва из блокированного дома. Преступники планировали совершение терактов в местах массового пребывания людей.

В доме, где они укрывались, произошел взрыв. Проживающих в близлежащих зданиях граждан эвакуировали. В результате пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

В Ставрополе был введен режим КТО, позже его отменили.