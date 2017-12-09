Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ставрополе

9 декабря, 10:32
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видеозапись с места ликвидации троих бандитов в Ставрополе, сообщает РИА Новости.
На обнародованном видео показано здание, в котором, предположительно, были заблокированы бандиты, а также изъятый пистолет.
Ранее сообщалось, что силовики уничтожили троих бандитов в Ставрополе при попытке прорыва из блокированного дома. Преступники планировали совершение терактов в местах массового пребывания людей.
В доме, где они укрывались, произошел взрыв. Проживающих в близлежащих зданиях граждан эвакуировали. В результате пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.
В Ставрополе был введен режим КТО, позже его отменили.
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