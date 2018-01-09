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Безопасность

9 января, 08:00

Минобороны предупредило об угрозе атак дронами боевиков в любой стране

безопасность власть за рубежом

Фото: depositphotos/Afotoeu

Министерство обороны России предупредило о том, что террористы могут нанести удар с помощью дронов в любой стране, передает РИА Новости.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что боевики в Сирии получили доступ к технологиям, которые позволяют использовать беспилотные летательные аппараты где угодно.

Уточняется, что беспилотники террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. Кроме того, в самодельных взрывных устройствах, прикрепленных к БПЛА, использовались взрыватели иностранного производства.

Как подчеркивают в Минобороны, аппараты, использованные террористами, могла поставлять только страна, обладающая высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств.

Сейчас специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств. На сегодняшний день уже известно, что они иностранного происхождения.

Первая атака была совершена на авиабазу Хмеймим‍ в Сирии с помощью 13 дронов. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков, еще семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1".

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