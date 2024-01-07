Семь пусков межконтинентальных баллистических ракет запланированы в РФ на 2024 год

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести 7 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Уточняется, что за последние 5 лет войска РВСН в рамках испытаний перспективных вооружений провели более 20 пусков МБР.



Ранее об аналогичных планах на текущий год сообщал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Он напомнил, что РФ и США по-прежнему предупреждают друг друга о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет.

Он уверен, что США не будут отказываться от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России. По данным командующего РВСН, система ядерного сдерживания России включает 700 развернутых носителей и 1550 боевых блоков.

Ранее зарубежные журналисты указали, что российский ракетный комплекс "Авангард" может нанести удар сразу по нескольким целям, находящимся на любом расстоянии, за полчаса.

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