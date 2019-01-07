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07 января, 21:46

США заявили о законности нахождения своего десантного корабля в Черном море

безопасность

07 января, 21:46

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Фото: ТАСС/MC3 Chris Roys

Большой десантный корабль военно-морских сил США Fort McHenry находится в Черном море на законных основаниях − в соответствии с международной Конвенцией о режиме проливов. Такое заявление сделал представитель ВМС США Джеффри Дорси.

"Мы регулярном работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и будем продолжать это делать", − цитирует Дорси ТАСС. По словам представителя ВМС США, Fort McHenry направился в Черное море в соответствии с установленным планом.

Ранее сообщалось, что большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море в составе 22-ой морской экспедиционной группы. Судно оснащено восемью зенитными установками калибров 20-мм, 25-мм и 12,7-мм, а также зенитно-ракетным комплексом RAM.

7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанцу. Экипаж корабля совместно с командой румынского фрегата Regele Ferdinand планируют совместные учения в территориальных водах Румынии и в международных водах Черного моря.

По данным Минобороны РФ, за действиями Fort McHenry наблюдает сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".

безопасность

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