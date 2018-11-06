Хакеры от лица Илона Маска украли биткоины на сумму свыше 170 тысяч долларов

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Несколько верифицированных аккаунтов в Twitter, в том числе страницы американских конгрессменов, были взломаны хакерами, которые под видом главы SpaceX Илона Маска украли чужие биткоины. Об этом сообщает интернет-издание Slate.

Взломщики меняли имена и фотографии проверенных пользователей так, чтобы аккаунты были похожи на страницу Маска. Они размещали сообщения о раздаче криптовалюты и просили перевести им некоторую сумму биткоинов для участия.

Среди взломанных аккаунтов оказались страницы издательства Pantheon Books, британского дистрибьютора киностудии Pathé и компании Matalan. Позже киностудия подтвердила, что аккаунт ее британского подразделения взломали и размещали с него сообщения. О похожем происшествии сообщили и в Matalan.

В общей сложности обманутые пользователи обогатили хакеров более чем на 170 тысяч долларов (11,2 миллиона рублей).

Ранее СМИ сообщили о новой утечке данных пользователей Facebook. Хакеры использовали вредоносные расширения для браузеров и получили данные 120 миллионов человек.