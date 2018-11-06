Хакеры от лица Илона Маска украли биткоины на сумму свыше 170 тысяч долларов

06 ноября 2018, 13:34
Фото: depositphotos/ulchik74
Несколько верифицированных аккаунтов в Twitter, в том числе страницы американских конгрессменов, были взломаны хакерами, которые под видом главы SpaceX Илона Маска украли чужие биткоины. Об этом сообщает интернет-издание Slate.
Взломщики меняли имена и фотографии проверенных пользователей так, чтобы аккаунты были похожи на страницу Маска. Они размещали сообщения о раздаче криптовалюты и просили перевести им некоторую сумму биткоинов для участия.
Среди взломанных аккаунтов оказались страницы издательства Pantheon Books, британского дистрибьютора киностудии Pathé и компании Matalan. Позже киностудия подтвердила, что аккаунт ее британского подразделения взломали и размещали с него сообщения. О похожем происшествии сообщили и в Matalan.
В общей сложности обманутые пользователи обогатили хакеров более чем на 170 тысяч долларов (11,2 миллиона рублей).
Ранее СМИ сообщили о новой утечке данных пользователей Facebook. Хакеры использовали вредоносные расширения для браузеров и получили данные 120 миллионов человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: