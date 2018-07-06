В Минобороны назвали число дронов на вооружении российской армии

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Более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов стоит на вооружении российской армии, сообщают "Аргументы недели".

По словам начальника Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майора Александра Новикова, воинские части и подразделения беспилотной авиации вошли в состав специальных войск видов и родов войск Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что в штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации.

Новиков напомнил, что беспилотники начали широко внедряться в войска с 2013 года, и за эти годы они повысили возможности армии. Сегодня беспилотники используют почти во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки.