Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную безопасности горожан на водоемах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

7 июня в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Москвы в летнем периоде".

О том, какие силы и средства будут задействованы для спасения людей и профилактики происшествий, расскажут:



заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей Иванов;

начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

Смотрите прямую трансляцию 7 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.