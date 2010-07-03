Черноморский флот следит за кораблями НАТО в Черном море

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Черноморский флот контролирует действия британского эсминца "Дункан" и канадского фрегата "Торонто", которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля, сообщает ТАСС.

В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что за кораблями НАТО следят малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

1 июля сообщалось, что силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019. Как пояснили российские военные, силы и средства ЧФ будут наблюдать за перемещениями кораблей Североатлантического альянса, чтобы вовремя отреагировать на возможные нештатные ситуации.