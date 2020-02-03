Эксперт The National Interest объяснил опасность российских "Солнцепеков"

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Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" представляют опасность для США. Автор материала отметил, что батальоны, вооруженные такими ударными комплексами, нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.

По его словам, оружие предназначено для того, чтобы лишить вражеские войска городов, бункеров и траншей. "Солнцепек"также имеет термобарическую боевую часть, которая после взрыва оказывает мощный эффект на укрепления. Это может использоваться для того, чтобы "расчищать дорогу" для техники.

ТОС обеспечивают "полное уничтожение" обороны противника "одним залпом". В свою очередь это позволяют военным приступать к штурмовым операциям. "Солнцепек" разработали в 2001 году на базе шасси танка Т-72, передает издание "Аргументы и факты".

В США ранее восхитились "сумасшедшей" российской военной машиной. Издание The Drive опубликовало видео министерства обороны РФ к столетию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В ролике показана работа разведывательно-химической техники РХМ-6.