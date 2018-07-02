Безопасность на матче ЧМ-2018 Россия – Испания обеспечили 6 тысяч правоохранителей

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Безопасность на матче чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании обеспечили порядка шести тысяч правоохранителей, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"На матче ЧМ-2018 Россия – Испания в "Лужниках" присутствовали более 78 тысяч человек. В охране правопорядка на территории, прилегающей к стадиону, на контрольно-пропускных пунктах, а также на самом стадионе был задействован наряд численностью шесть тысяч сотрудников. В том числе: сотрудники полиции, ОМОН Росгвардии, военнослужащие войск национальной гвардии РФ", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Во время мероприятия были задержаны 32 человека. Причинами стали незаконная торговля, появление в пьяном виде в общественном месте, проникновение на охраняемый объект, нарушение правил поведения зрителей на спортивном соревновании и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Без происшествий прошла трансляция на фестивале болельщиков FIFA. Через рамки прошли около 128 тысяч зрителей за все время работы площадки. Для обеспечения порядка задействовали три тысячи человек. Задержаны 15 граждан.

Проход на стадион и в зону фестиваля фиксировали 282 камеры видеонаблюдения с системой видеоаналитики и распознавания лиц. В системе есть порядка 50 тысяч фотографий граждан, находящихся в розыске, включая более двух тысяч иностранных футбольных фанатов. Присутствуют там и снимки людей, которым запрещено приходить на игры по решению суда. Выявлено четыре таких фаната, с ними провели беседу и отпустили. Задержан один гражданин, разыскиваемый за кражу.

Чрезвычайных происшествий на площадках 1 июля не зафиксировано, отметил глава ведомства Владимир Черников. Он отметил, что город готовился к турниру не один год. "В эти дни в городе царит радостная атмосфера, захватившая всех – и гостей чемпионата, и самих москвичей. Этот позитивный настрой как нельзя лучше демонстрирует, что "российское гостеприимство" – не просто фразеологизм, а понятие, в полной мере соответствующее исторической и современной Москве", – заявил он. Черников выразил уверенность, что ЧМ-2018 станет и для других стран примером радушия, организованности и четкой работы.

Ранее сообщалось, что все матчи на московских аренах разделили по категориям сложностей в зависимости от ожидаемого числа болельщиков. Количество представителей правоохранительных органов, обеспечивающих охрану мероприятий, зависит от категории игры.

Москва принимает 12 матчей мундиаля на стадионах "Лужники" и "Спартак". Всего игры проходят в 11 городах России, чемпионат завершится 15 июля. Финал пройдет в столице.