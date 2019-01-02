Омбудсмен Москвы предложила установить в школах реагирующие на оружие детекторы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева предложила установить в школах металлодетекторы, реагирующие на оружие, передает Агентство "Москва".

По ее мнению, техническое оснащение, через которое проходят школьники, должно модернизироваться. "Тем более, что президент и премьер-министр поставили задачу развития цифровой экономики. Поэтому те приборы, которые контролируют проход в социальные учреждения, должны меняться – определять, несет ли ребенок оружие, и каким-то образом на это реагировать", – пояснила омбудсмен. Она также добавила, что охранники физически не могут досматривать каждого ученика.

Ранее Потяева уже говорила о модернизации системы безопасности в школах. Она выступила за ужесточение требований к подбору охраны. Омбудсмен уточнила, что среди занимающихся охраной школ нужно выбирать те фирмы, которые выиграли конкурс.