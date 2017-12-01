Отдельный батальон ВДВ появился в Крыму

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В республике Крым появился отдельный десантно-штурмовой батальон. Пунктом его дислокации стал город Феодосия.

"1 декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в городе Феодосия, республика Крым", – цитирует газета "Красная Звезда" слова командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Кроме того, он отметил, что ВДВ на текущий момент на 89% укомплектованы новыми образцами вооружения. Так, в войска уже поступило 120 единиц БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". Это четыре полных батальонных комплекта. По словам Андрея Сердюкова, в этом году два комплекта были поставлены на вооружение Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады.