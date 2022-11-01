14:08Безопасность
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную безопасности в быту и на водоемах
Фото: Москва 24
2 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности и безопасности на воде во время ноябрьских праздников.
Перед журналистами выступят:
- директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев;
- врио начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Георгий Мхитаров.
Смотрите прямую трансляцию 2 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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