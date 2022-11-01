Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:08

Безопасность

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную безопасности в быту и на водоемах

Фото: Москва 24

2 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности и безопасности на воде во время ноябрьских праздников.

Перед журналистами выступят:

  • директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев;
  • врио начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Георгий Мхитаров.

Смотрите прямую трансляцию 2 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

безопасностьпресс-конференция

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика