Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную безопасности в быту и на водоемах

Фото: Москва 24

2 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности и безопасности на воде во время ноябрьских праздников.

Перед журналистами выступят:



директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев;

врио начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Георгий Мхитаров.

Смотрите прямую трансляцию 2 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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