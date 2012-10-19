Полиция Москвы проводит операцию "БОМЖ", оказывая помощь бездомным

С 10 по 20 октября сотрудники полиции Центрального округа столицы впервые проводят специально-профилактическое мероприятие под условным названием "БОМЖ".

Полицейские совместно с мобильной службой "Социальный патруль" департамента социальной защиты населения Москвы ежедневно выходят на улицы Басманного, Красносельского, Тверского районов и района Замоскворечье, где оказывают помощь лицам без определённого места жительства.

В результате проведенной акции 111 лиц без определённого места жительства прошли санитарную обработку, 84-м оказана доврачебная помощь.

Необходимо отметить, что 17 человек решили вернуться к нормальной жизни. Они были доставлены в реабилитационный центр, где им будут восстановлены документы, после чего за счёт государства данные граждане будут отправлены домой.