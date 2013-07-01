Форма поиска по сайту

01 июля 2013, 16:10

Президент Федерации баскетбола Александр Красненков уходит в отставку

Президент Российской федерации баскетбола Александр Красненков подал в отставку. Такое решение функционер принял после того, как не состоялось очередное запланированное заседание РФБ.

У Красненкова возник конфликт с членами исполкома федерации баскетбола, которые перестали являться на заседания организации. В частности, на запланированном 1 июня заседании присутствовали только три члена организации, одним из которых был сам Красненков, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола России.

"Несогласные" представители исполкома заявили о проведении собрания 2 июля.

Александр Красненков возглавлял РФБ с 2010 года, придя на смену ушедшему из-за "судейского скандала" Сергея Чернова. До назначения Красненков занимал должность президента "Спартака" из Санкт-Петербурга.

