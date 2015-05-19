За кражу данных банковских карт ввели уголовную ответственность

Госдума ввела уголовную ответственность за скимминг - кражу данных с чужих банковских карт. В соответствующую статью Уголовного кодекса внесли поправки, расширившие перечень действий, наказуемых лишением свободы, сообщает канал "Москва 24".

Наказание теперь грозит не только за изготовление и сбыт поддельных карт, но и за распоряжение денежными средствами с их помощью. Нарушившим закон грозит от 5 до 7 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.