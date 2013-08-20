Форма поиска по сайту

20 августа 2013, 04:24

Байкеры обратились в полицию из-за гибели товарища

Свыше тысячи байкеров в понедельник подали в ГУМВД по Подмосковью заявление, касающееся расследования уголовного дела по факту гибели их товарища. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее суд приговорил уроженца Азербайджана в одному году колонии-поселения, обвиняемого в гибели мотоциклиста в Сергиевом Посаде летом прошлого года. По версии следствия, мужчина нанес удар оппоненту, который при падении ударился головой об асфальт.

Байкеры считают, что обвиняемый отделался слишком мягким наказанием. За причинение смерти по неосторожности ему грозило до 2 лет тюрьмы.

