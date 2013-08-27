Движение транспорта на Братиславской улице ограничат

В субботу, 31 августа, в связи с празднованием Дня Братиславской улицы на участке ограничат движение транспорта. Часть улицы превратится в пешеходную зону.

С 11.00 до 17.00 на Братиславской будут работать 50 тематических площадок. В рамках праздничных мероприятий гостей ждет концерт с участием Роксаны Бабаян, Николая Дроздова, Евгения Герасимова. Официальное открытие праздника состоится в 13.00 на сцене у "малого круга". В программе – церемония чествования ветеранов войны и труда, многодетных семей, победителей конкурса "Самый чистый двор", сообщили в пресс-службе префектуры ЮВАО.

Народные гуляния также пройдут в парке Артема Боровика. Обеспечивать общественный порядок будут 160 сотрудников полиции и 30 народных дружинников.

Добавим, что улица Братиславская, протяженность которой составляет 2 километра 19 метров, строилась в период с 1995 по 1999 год. Свое название улица получила в честь столицы Словакии. На улице проживает 30 тысяч человек. Здесь находятся 40 жилых домов.