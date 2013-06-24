На V фестивале "Автоледишоу" покажут лучшие образы в истории кино

25 августа в столице состоится юбилейный V Международный фестиваль "Автоледишоу", приуроченный ко Дню государственного флага России и ко Дню российского кино.

Основные темы фестиваля: лучшие образы в истории кино и российский кинематограф.

На мероприятии разыграют титулы "Мисс "Автоледишоу-2013" и "Корона победительницы", романтический ужин на двоих в ресторане, прогулку на катере, стильный планшет и многое другое.