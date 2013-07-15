С 19 по 21 июля в парке "Сокольники" пройдет фестиваль коллекционных автомобилей и ретро-стиля "РетроФест", информирует пресс-служба парка.

"Посетители проекта смогут увидеть раритетные шедевры мирового автопрома, среди которых шикарный PlymouthBelvedere, красовавшийся в Сокольниках на Американской национальной выставке 1959 года, коллекционные модели Cadillac, Ford, Chrysler (того же периода), глазастый микроавтобус Barkas", - говорится в сообщении.

Всего на фестивале будет представлено более 200 уникальных автомобилей и мотоциклов. Вход на мероприятие свободный.