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13 февраля 2013, 09:19

Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на улице Верхние Поля

При столкновении иномарок Daewoo Nexia и Hyundai на улице Верхние Поля пострадали два человека. От сильного удара легковушки развернуло на проезжей части. Водитель Daewoo оказался зажат в салоне.

Спасателям пришлось сделать пострадавшему укол обезболивающего, а уже потом приступить к извлечению мужчины из искореженного салона машины. Сейчас автомобилист находится в больнице. Второму участнику дорожной аварии медицинскую помощь врачи оказали на месте, передает телеканал "Москва 24".

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