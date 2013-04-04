Форма поиска по сайту

04 апреля 2013, 16:57

Транспорт

Seat парализовал движение трамваев на севере Москвы

На пересечнии улиц Тимирязевская и Башиловская из-за неправильно припаркованного автомобиля не может проехать трамвай, сообщает читатель M24.ru Артур.

"Образовалась пробка из-за неправильно припаркованной машины в Савеловском районе", - пишет читатель.

