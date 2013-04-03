03 апреля 2013, 08:30Транспорт
Семь автомобилей сгорели на стоянке на севере Москвы
В ночь на 3 апреля произошел пожар на открытой стоянке автобазы в Магистральном переулке. Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей около 3.00.
Загорелись сразу 7 припаркованных автомобилей, владельцы и марки которых устанавливаются. Прибывшие на место пожарные потушили огонь в течение получаса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время эксперты выясняют причины возгорания.
