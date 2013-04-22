В Коломне пройдет парад картонных автобусов

Фото: предоставлено проектом 2do2go.ru

Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru рекомендует: с 24 по 26 апреля в шестой раз распахнет двери VI Международный автотранспортный фестиваль "Мир автобусов-2013", престижная экспозиционная площадка для компаний, развивающих свой бизнес в сфере автобусостроения и т.д.

"Мир автобусов" помимо всего прочего – это еще и уникальная возможность для всех желающих прикоснуться к многогранному миру автобусов, познакомиться с последними новинками и достижениями в области пассажирских перевозок и, наконец, окунуться в атмосферу настоящего праздника

Все дни фестиваля гостей ждет увлекательная и зрелищная программа, одним из событий которой станет "Парад картонных автобусов". Посетители любого возраста смогут не только посмотреть на уже существующие картонные автобусы, но и сами создать себе автобус и забрать его домой.

Для москвичей в дни проведения фестиваля будет организован бесплатный трансфер "Выхино – Коломна" и "Коломна – Выхино". Отправление автобуса со станции "Выхино" 24, 25, 26 апреля - 8:00 ч., отправление от остановки "Мир автобусов" 24, 25 апреля - 18:00 ч., 26 апреля - 16:30 ч.