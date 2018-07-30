Уникальный лимузин Елизаветы II выставили на аукцион

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Уникальный лимузин Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, которым более 40 лет пользовалась королева Великобритании Елизавета II, выставили на аукцион.

Как сообщают "Дни.ру", торги аукционного дома Bonhams, на которых будет выставлен лимузин, состоятся в сентябре 2018 года. Стартовая цена автомобиля составляет почти 165 миллионов рублей.

Сотрудники Bonhams отмечают, что Rolls-Royce выпустил для королевской семьи всего 18 таких моделей.

Среди лотов осеннего аукциона также будут представлены и другие модели королевского автопарка. Например, модель Phantom VI Limousin 1979 года, на котором к месту брачной церемонии везли Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также на продажу был выставлен Centenary Silver Spur Saloon, который принадлежал принцессе Диане.