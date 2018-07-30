Уникальный лимузин Елизаветы II выставили на аукцион

Фото: ТАСС/Andrew Parsons
Уникальный лимузин Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, которым более 40 лет пользовалась королева Великобритании Елизавета II, выставили на аукцион.
Как сообщают "Дни.ру", торги аукционного дома Bonhams, на которых будет выставлен лимузин, состоятся в сентябре 2018 года. Стартовая цена автомобиля составляет почти 165 миллионов рублей.
Сотрудники Bonhams отмечают, что Rolls-Royce выпустил для королевской семьи всего 18 таких моделей.
Среди лотов осеннего аукциона также будут представлены и другие модели королевского автопарка. Например, модель Phantom VI Limousin 1979 года, на котором к месту брачной церемонии везли Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также на продажу был выставлен Centenary Silver Spur Saloon, который принадлежал принцессе Диане.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: