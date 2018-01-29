Названы самые "эвакуируемые" улицы 2017 года

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В 2017 году чаще всего машины эвакуировали с Пресненской набережной, проспекта Мира, Цветного бульвара и Профсоюзной улицы. Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал гендиректор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.



Александр Гривняк, гендиректор ГКУ "АМПП" Списки улиц, откуда наиболее часто эвакуировали автомобили, мы публиковали в течение года. По итогам 2017 этот список несильно изменился: чаще всего машины эвакуировали с Пресненской набережной, проспекта Мира, Цветного бульвара, Профсоюзной улицы.



По его словам, самые частые нарушители правил парковки – владельцы иномарок. "Что касается самых "нарушающих" марок машин, то тут нет каких-то сюрпризов и в основном это зависит от популярности марки. Поэтому чаще других нарушают правила парковки владельцы "Хендай" и "Киа", потом идут автомобили марок "Ниссан", "Фольксваген" и "Тойота", – заключил собеседник портала Москва 24.

Парковка в неположенном месте является поводом для эвакуации автомобиля. Согласно правилам дорожного движения, остановка и стоянка запрещены на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, на трамвайных путях и железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта и других местах, где установлены соответствующие знаки.

Решение о транспортировке машины на спецстоянку принимает инспектор ГИБДД либо МАДИ. Узнать о том, как вернуть свой автомобиль, можно в едином контакт-центре "Московский транспорт". Для этого необходимо позвонить с мобильного телефона на короткий номер 3210 или на городской номер 8 (495) 539-54-54.

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