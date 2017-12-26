Программа "Народный гараж" завершена на востоке столицы

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Строительство гаражного комплекса в ВАО по программе "Народный гараж" завершено. Работы по его возведению выполнила Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Стройкомплекса, новый гаражный комлпекс находится на территории владения 1 на Красноярской улице. Он рассчитан на 242 автомобиля.

"Получено разрешение Мосгосстройнадзора на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, в Восточном административном округе программа "Народный гараж" завершена", – пояснил замглавы столичного департамента строительства Павел Батайкин.

По данным Стройкомплекса, средства в строительство гаража вложили 54 дольщика. Таким образом, сейчас там остаются свободными еще 184 машино-места, которые выставлены на электронный аукцион.

На данный момент программа "Народный гараж" завершилась уже в восьми округах столицы. Кроме того, как уточнил Батайкин, в этом году должны достроить еще два гаражных объекта на 844 машино-места в двух городских округах.

Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году. За весь период ее реализации были возведены 163 объекта общей вместимостью более 50 тысяч машино-мест.