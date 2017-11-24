Водителям-новичкам могут запретить управление мощными автомобилями

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Водителям, чей стаж не превышает четырех лет, планируют запретить управлять транспортными средствами мощностью более 150 лошадиных сил. Соответствующее предложение в правительство РФ 27 ноября планирует направить межрегиональная правозащитная организация "Коллективная защита".
"В основном виновниками таких ДТП становятся молодые, новоиспечённые водители, которые после сдачи экзамена на право управления транспортным средством практически на следующий день садятся на автомобили повышенной мощности, к управлению которыми они абсолютно не готовы", − отмечает эксперт Марат Аманлиев, передает RT.
По мнению авторов проекта, данная мера поможет значительно снизить аварийность на дорогах. В Госдуме уже сообщили, что готовы поддержать это предложение. Однако специалисты уверены, что идея требует доработки, − по их словам, сама по себе мощность автомобиля не представляет повышенной опасности.
В марте 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в ПДД. Согласно документу, если у водителя со стажем до двух лет нет на машине знака "Начинающий водитель", то возможен запрет эксплуатации такого автомобиля.
В постановлении уточняется, что такие меры направлены на снижение аварийности с участием начинающих водителей.
Кроме того, изменения касаются возможности буксировки управляемыми начинающими водителями других транспортных средств, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах и управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные и опасные грузы.
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